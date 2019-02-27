تنفيذ 1278 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام فى الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1278 حكمًا متنوعًا منها 887 حكمًا جزئيا، و47 حكم مستأنف، و300 حكم غرامات، و43 حكم مخالفات، و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 10000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليه.



تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

