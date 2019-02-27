اليوم.. إعادة محاكمة 4 شرطيين فى قتل المتظاهرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يناير من العام 2011.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت فى عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.