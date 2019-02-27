بحث سبل توسيع التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات..اليوم

يعقد قادة كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة محادثات في العاصمة سول اليوم الأربعاء؛ لمناقشة سبل تطوير المزيد من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.



وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن الرئيس مون جيه-إن سيستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، في مكتب الرئاسة، تشونج واديه، قبل ظهر اليوم لإجراء محادثات بينهما.



وقال مكتب الرئاسة إن الزعيمان سيبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين في الصناعات المتطورة والصناعات الثقيلة، من ضمنها أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجيل الخامس.