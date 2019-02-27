اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالمعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين، بدائرة قسم المعادى.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.



وأسندت النيابة للمتهمين: "شريف كامل، وأحمد كامل، وناصر كامل، وربيع عبد الفتاح، وإبراهيم عبد الفتاح"، تهمة قتل المجنى عليه "محى مجدى على" مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "سلاح ألى، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء، وتوجهوا لمكان أيقنوا تواجده به لخلافات سابقة بينهما، وما أن شاهدوه أطلق المتهم الأول وابل من الطلقات النارية، محدثا به الإصابات التى أودت بحياته.



كما أسندت النيابة للمتهمين الشروع فى قتل كلا من "محمد مجدى على، وماهر مجدى على" مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق المتهمين وابل من الأعيرة النارية على المجنى عليهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء، بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.