اليوم.. الحكم على عاطل قتل مواطنًا فى مشاجرة بالمرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على عاطل قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عبد الظاهر البدري بقتل المجني عليه عبد الرحمن شلبي عمدا مع سبق الإصرار، وتوجه إلى المكان الذي أيقن مسبقا تواجده فيه وما إن ظفر به حتى قام بذبحه مستخدما سلاح أبيض "كتر" قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التي أودت بحياته.



وكشفت شهادة محمود حسن أنه على إثر نشوب مشاجرة قام فيها المجني عليه بإلقاء حجارة علي المتهم فقام المتهم عقب ذلك بفترة زمنية بمباغتة المجني عليه وأثناء وقوفه بالطريق العام ذبحه بكتر.