تكريم زيزى عادل فى حفل تتويج "miss elegant"

أعلن محمود نجاح منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة "miss elegant" عن تكريم المطربة زيزي عادل، في نهائي المسابقة في الموسم الرابع والتي تقام يوم السبت 2 مارس بفندق رمسيس هيلتون والتي سيقدمها الإعلامي كريم أسامة.



و"زيزي" سوف يتم تكريمها عن أغنية الرجالة وكنجمة من نجمات الأناقة التي يتم اختيارهن من الفنانات الأكثر تأثيرًا بإطلالتهن الجذابة على الشاشة والسوشيال ميديا.



وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد اختارت في الأيام الماضية ١١ فتاة، تم تصفيتهن من بين العشرات لتمثيل ملكة جمال الأناقة بمصر والمشاركة في "miss elegant" على المستوى العالمي.



وسيتخلل الحفل ثلاث عروض أزياء لكل من المصممة سالي عمر والمصممة منة خليل والمصممة سهير علي.



يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم ٢ مارس المقبل بفندق هيلتون رمسيس، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.