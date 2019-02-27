بالصور.. محمد فوزى يكشف سر جودة تصوير مسلسل "كارمن"

كشف مدير التصوير محمد فوزي، سر جودة صورة مسلسل "كارمن"، حيث أكد أن المنتج وفر له كل الإمكانيات المطلوبة لإظهار العمل بمثل هذه الصورة الجديدة والمختلفة.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن هدفه هو خلق معادلة جديدة وهي كيفية الحصول على أفضل جودة في أقل وقت ممكن، وهو ما يبحث عنه منتجين الدراما في هذا الوقت للحد من التكلفة الإنتاجية والحصول على أفضل جودة.



وأشار إلى أنه منذ فترة طويلة كان كل ما يسعي إليه هو تحقيق المعادلة المضبوطة من خلال التصوير عدد أيام وساعات قليلة بأفضلية عالية، وأن هذا ما سعى إلى تنفيذه في آخر 3 أعمال له وهم "غرابيب سود" و"الحالة ج" وأخيرا "كارمن"، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود افعال جيدة جدًا عليه.



وأضاف أن الأمر الذي شجعه للمشاركة في العمل هو أنه يناسب جميع الفئات العمرية، ويلقي الضوء على الوجه الحقيقي لمصر وإظهار مجتمعنا كمجتمع راقي بعيد كل البعد عن الابتزال والاسفاف



كما عبّر محمد عن سعادته برد فعل الجمهور القوي في الكويت على المسلسل، حيث أنه يقوم بتصوير عملا دراميا هناك قائلًا: "نجاح المسلسل أشعرني بالفخر الشديد فنحن في مصر نمتلك الإمكانيات وأماكن تصوير كثيرة والتي تؤهلنا لتقديم كل ما هو مميز، ومسلسل "كارمن" جاء كي يبرز كل ما هو جميل بعيدًا عن الأعمال التي تركز على السلبيات المجتمعية".



كما أشار إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة ومليئة بمشاعر الحب بين فريق العمل كله، بينما ناشد محمد، المسؤولين عن تقديم الأعمال الفنية الارتقاء بالذوق العام للجمهور.