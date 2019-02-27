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الثقافة
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:41 ص

الليلة.. مناقشة رواية "المشاء" بقصر ثقافة أسيوط

رواية المشاء
رواية "المشاء"
نضال ممدوح
dostor.org/2533338

يحل الكاتب الروائي فراج فتح الله، ضيفًا على نادي أدب أسيوط٬ ولقاء مفتوح لمناقشة روايته "المشاء" والصادرة عن دار الثقافة الجديدة٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ في القاعة الكبرى بقصر ثقافة أسيوط، هذا ويتناول الرواية بالنقد والتحليل كلا من: الشاعر يوسف شعبان٬ والناقد الدكتور سعيد أبوضيف.

ومن الرواية نقرأ: "نسيت كل شيء، نسيت كل الأزمات، وكل العقد، ويمكن تناسيت رغمًا عني، وضعت كل ظروفي وراء ظهري، أو كأني وضعتها في صندوق خشب كبير ورميته في البحر، وكأن هناك قوة غيبية هائلة سيطرت عليّ. حلقت في الفضاء، وبدأت أتصرف كأميرة حرة متوجة، وتقمصت شخصية الست المصرية الواعية، استدعيتها من خشبة المسرح. قلت له وقتها:- ليكن في معلومك، إني آتية من أسرة كبيرة العدد، ومن منطقة نمت عشوائيًا، وأبحث عن الراحة والهدوء. وإنجاب عدد كبير من الأطفال بالنسبة لي يعد انتحار، لن أكون مثل الصعيديات: أرنبة تتخذ شكل أنثى".

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