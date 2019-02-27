خبيرة: الرئيس السيسى أفضل من روج لقطاع السياحة

أكدت الخبيرة السياحية نورا على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل من يتحدث عن السياحة المصرية، ويروج لها حاليًا، موضحة أن تنظيم وحضور القمة العربية الأوربية بهذا المستوى والمشاركة الواسعة من جانب عشرات من قادة دول وحكومات عربية وأوروبية، بالإضافة للحضور الإعلامي الكبير يعكس الثقل الدولي والعالمي والإقليمي لمصر، وهو ما سينعكس على القطاع السياحي بشكل مباشر.



وطالبت نورا علي، باستغلال انعقاد قمة بهذا الحجم فى تنشيط السياحة بالخارج، مشيرة إلى أن الصور التى تم التقاطها لتريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا وهى تلعب بلياردو، وتتناول الإفطار بصحبة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وعدد من قادة الدول الأوربية، رسالة واضحة للعالم بأن مخاوفهم لا أساس لها، ولا يوجد مبرر واحد لحظر السفر على رعاياهم، لزيارة درة السياحة المصرية بشرم الشيخ.

