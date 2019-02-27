ننشر فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ حفل أوركسترا الموهوبين بقيادة المايسترو كريم عبد العزيز، حيق يقدم الحفل باقة من أفضل الأعمال الغنائية الشبابية المعاصرة برؤية موسيقية جديدة.



وفي سياق متصل، تعقد بقاعة توفيق الحكيم التابعة للمركز٬ في السادسة والنصف٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "فرميليون"، للكاتب محمود عبده، ويتناول المجموعة بالمناقشة والعرض والتحليل الدكتور كمال اللهيب، والدكتور محمد عبد السلام، ويدير اللقاء الدكتور وليد قانوش.