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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:20 ص

وزير الخارجية الإسبانى: قلقون من السياسة الإقليمية لإيران

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
نورهان شوقي
dostor.org/2533327

شارك وزير الخارجية والتعاون الأسبانى جوزيب بوريل فى أول قمة عربية مع الاتحاد الأوروبى، والتى عقدت فى مدينة شرم الشيخ يومى 24 و25 فبراير 2019.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، بأن عقد هذه القمة يضع نهاية لافتقاد الاتحاد الأوروبى لمثل تلك الاجتماعات ذات المستوى الرفيع مع قادة منطقة مجاورة – وذلك على عكس ما يحدث مع مناطق أخرى تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل أفريقيا وآسيا.

وتضمن البيان إشارة إلى أن عدد سكان الـ50 دولة المتمثلة فى الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية تجاوز الـ900 مليون نسمة.

وقد تناولت القمة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة والإرهاب والتنمية – كما تناولت أيضا القضايا والصراعات الرئيسية فى المنطقة.

وخلال القمة، أعرب الوزير جوزيب بوريل عن ارتياحه لصدور إعلان مشترك عن هذه القمة، وذلك قبيل مشاركته فى الاجتماع الوزارى الخامس التحضيرى للقمة - بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والذى عقد فى بروكسل يوم 4 فبراير الماضى.

وألمح بوريل فى كلمته أمام القمة إلى النظام الدولى المتغير الأقل تفاؤلا، والذى بدأ مع نهاية الحرب الباردة مع مزيد من التنافس بين القوى العظمى.

وأشار إلى أن هذه القمة تمثل دعما إلى المشاركة والتعددية كسبيل لحل المشكلات والصراعات القديمة والجديدة مثل عملية السلام فى الشرق الأوسط والأزمات فى سوريا واليمن- هذا وقد حذر "بوريل" من خطر اختيار وتعزيز الحلول العسكرية، وذلك لأن السلام الدائم يجب أن يقود دائما إلى المصالحة والعدالة مع الضحايا.

وفيما يتعلق بالشأن الايراني، فقد أصر الوزير الإسباني على الحاجة إلى أن تستخدم طهران نفوذها فى المنطقة بشكل بناء، قائلا: "يقلقنا السياسة الإقليمية التى تتبناها إيران وأيضا يقلقنا برنامجها الصاروخى. ومع ذلك فإنه يجب علينا الحفاظ على الاتفاق النووى وهو ضرورى لتجنب الانتشار النووى".

هذا وقد عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية كل من الأردن ولبنان واليمن ومالطا، كما اجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع رئيس مجلس الأمة الجزائرى ومع نائب رئيس الوزراء العمانى للعلاقات الدولية.

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