أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتخلي عن مادورو ودعم المعارضة الفنزويلية

طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، أعضاء مجلس الأمن الدولي بدعم زعيم المعارضة الفنزويلي رئيس البرلمان، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه"رئيسا مؤقتا" للبلاد.



وقال أبرامز في كلمة أثناء جلسة مجلس الأمن حول الوضع في فنزويلا، اليوم، إنه من الضروري معالجة "الاضطرابات التي سببها حكم الرئيس نيكولاس مادورو"، داعيا أعضاء المجلس إلى التخلي عن مادورو، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم"..



ودعا أبرامز المجتمع الدولي إلى حل الأزمة الإنسانية في فنزويلا، وتزويد الفنزويليين بما يحتاجونه، بخلاف دعم إقامة ديمقراطية في فنزويلا.



وأعرب الممثل الأمريكي عن قلق بلاده إزاء سلامة جويدو الذي وصفه بـ"الرئيس المؤقت"، بعد عودته إلى بلاده من كولومبيا.