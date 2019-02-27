خنقتها حتى الموت.. فتاة تستعين بوالدتها لقتل طفلتها الرضيعة

تخصلت فتاة بمساعدة والدتها من طفلتها الرضعية التى أنجبتها سفاحا فى مركز المنزلة.



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من أحد الأشخاص برؤيته فتاة تقوم بقتل طفلة رضيعة.



وبانتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لم يتم العثور على أحد ولأهيمة الواقعة تم تشكيل فريق بحث، حيث تبين من تحريات فريق البحث أن الفتاه تدعى "دعاء. ح"، 18 سنة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها.



وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة وأنه تركت الطفلة الرضيعة التي أنجبتها سفاحا وعندما خافت من الفضيحة قررت قتلها فقامت بخنقها حتى تأكدت من موتها، وبسؤالها عن مكان الجثة أكدت أن والدتها خافت عليها من الفضحية فأخذت الجثة لدفنها عند أسرتها بالشرقية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها جثمان الرضيعة وبسؤالها أكدت أنها سافرت بها إلى الشرقية لدفنها هناك دون علم أحد؛ إلا أن أهلها رفضوا دفنها فقررت إلقاء الجثة على طريق فارسكور بدمياط؛ إلا أن أحد سائقى التوك توك شاهدها وهي ترمي الجثة فقام بأخذها وأعطاها لها فاستقلت توك توك وعادت للمنزلة حتى تم القبض عليها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة.