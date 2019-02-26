الخميس.. إحياء ذكرى رحيل "العندليب" بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة على مر الأجيال، وذلك فى تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل، والذي يضم مجموعة من النجوم الشباب الواعد في عالم الفن هم ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولى؛ ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال العندليب الراحل، يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



يذكر أن فرقة على مر الأجيال تأسست عام 2015 على يد ثلاثة أصوات واعدة تنتمي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتهدف إلى رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة مع الحفاظ على القوالب التراثية المعروفة.



وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية وشاركت بمهرجانات الأوبرا الصيفية وقد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.