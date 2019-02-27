ارتفاع عدد المنشقين عن الرئيس الفنزويلى إلى 326 جنديًا

ارتفع عدد المنشقين عن صفوف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى 326 جندي تابعين للقوات المسلحة الفنزويلية، انتقلوا إلى الأراضي الكولومبية لطلب اللجوء ولإعلان دعمهم لرئيس الجمعية الوطنية، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد.



وذكرت إدارة الهجرة الكولومبية، أن 326 عنصر تابعين للقوات المسلحة الفنزويلية، قد انشقوا عن صفوف الجيش الوطني الفنزويلي منذ السبت الماضي، وذلك فى أعقاب الإعتداءات التي شهدتها عدد من النقاط الحدودية الفنزويلية لمنع دخول المساعدات الإنسانية عبر نقاط التجميع وهي كوكوتا فى كولومبيا، ورورايما فى البرازيل، وجزر الأنتيل الهولندية.



وأوضح كريستيان كروجر، مدير إدارة الهجزة الفنزويلية، أن الشرطيين والعسكريين الفنزويلين، يفرون بسبب "قمع وديكتاتورية نيكولاس مادورو بحثًا عن الغذاء، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إزاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.



وكان الرئيس الانتقالي المعترف به من أكثر من 50 دولة حول العالم قد انتقل إلى كولومبيا، يوم الجمعة الماضي، وذلك في تحد لأحكام القضاء الفنزويلي بمنعه من مغادرة البلاد، وللمساعدة فى إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق نقاط التجميع الحدودية، وهي رورايما فى البرازيل، وكوكوتا فى كولومبيا، وكورازو فى جزر الأنتيل الهولندية.