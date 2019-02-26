جمال عبد الحميد: مسلسل شمس الأنصاري جرى عرضه ناقص 260 مشهدا

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إن مسلسل "شمس الأنصاري" بطولة الفنان محمد سعد، لم يكتمل تصويره، وتم عرضه على بعض القنوات ناقص 260 مشهدا لم يتم تصويرهم.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن الفنان محمد سعد كان منتج المسلسل، ووصل لحد معين وقال لهم، إنه لا يستطيع إكمال الإنتاج لعدم قدرته على تحمل النفقات المالية لهذا المسلسل، خاصة وأنه لم يبيع في القنوات.

وتابع أنه كتب وأخرج مسلسل الركين، وعندما كان يعمل به، كان يشعر أنه يقدم شيئا مختلفا للناس، ولكنه جلس في البيت بعدها لمد 7 سنوات دون عمل.