"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا في إطار الاجتماعات التنظيمية لأمانة الحزب، برئاسة الدكتور محمد زميل الأخطابي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور أمناء اللجان والدوائر بالمحافظة والأمناء المساعدين ورؤساء اللجان بالدوائر، لمناقشة مشروع مقترح التعديلات الدستورية الذي أعدته أمانة الشؤون السياسية بالحزب برئاسة المهندس هاني ناصف، وذلك لعرضه على الهيئة البرلمانية للحزب وبعد الموافقة عليه يتم تقديمه للبرلمان.



وأعلنت أمانة الحزب بالإسكندرية دعمها الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها ووقفها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، كما أعلنت تأييدها للتعديلات الدستورية، كما تم الموافقة على مشروع مقترح التعديلات الدستورية الذي تم إعداده وذلك بعد أن تم إجراء التصويت عليه خلال الاجتماع.



وتم خلال الاجتماع التأكيد علي الالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه، كما استعرض تامر صالح أمين شؤون العضوية، خطة عمل العضوية بالحزب والرد على جميع الاستفسارات وتوضيح اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، كما تم مناقشة مبادرة لجنة الشؤون الاجتماعية بالحزب، "لا للإدمان"، وذلك تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام المقبلة والتي يتم تنفيذها من خلال حملات مباشرة بمختلف المناطق بالإسكندرية كل منطقة على حدة، مع تقديم دعم مادي لمرضى الإدمان خلال فترة العلاج.



كما تم خلال الاجتماع إطلاق مشروع العلاج المخفض لجميع أعضاء الحزب على مستوي المحافظة من خلال اللجنة الصحية بالحزب، وهو عبارة عن تخفيضات لدي عدد من الهيئات والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة والصيدليات تصل إلى 30% تقدم للمواطنين الحاملين للبطاقة العلاجية أو الحاملين لكرنيهات عضوية الحزب، وتستفاد من مشروع العلاج المخفض كل أفراد الأسرة الواحدة.



وناقش الاجتماع أيضًا الإعداد لاحتفالية عيد الأم والتي ينظمها الحزب سنويًا من خلال أمانة المرأة بالحزب، حيث سيتم تكريم الأمهات المثاليات بالمجتمع السكندري من مختلف الدوائر بالمحافظة، وأمهات شهداء الجيش والشرطة، كما تم الإعداد لافتتاح مقر لأمانة الرمل أول والمقرر ذلك في بداية مارس المقبل، كما خرج الاجتماع بعدة توصيات جاء على رأسها المطالبة بتحديد نسبة العمال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان أسوة بالمرأة.