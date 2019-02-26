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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:50 م

هالة صدقي: جمال عبد الحميد محطة إخراجية مهمة في حياتي الفنية.. فيديو

هالة صدقي: جمال عبد
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2533312

قالت الفنانة هالة صدقي، إن المخرج جمال عبد الحميد محطة إخراجية مهمة جدا في حياتها الفنية، مشيرة إلى أنه كان حريص دائمًا على أعماله، فهو المخرج الوحيد الذي كانت تراه يجلس مع المونتاج، ويتابع العمل حتى ظهوره على الشاشة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن اثنين من المخرجين أخرجوها من التابوهات الفني التي أدتها، وهما جمال عبد الحميد في الدراما وعاطف الطيب في السينما.

وتابعت: "جمال عبد الحميد بيفهم في الورق والمزيكا وأداء الممثل، وكان بيركز في صحيح اللغة.. وأحلى أعمال عملتها معاه".

 

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