جمال عبد الحميد: 4 فنانين منحتهم دور البطولة وفشلوا في تأديتها

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إن عمله مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة لم يجعله يفكر أو يتمنى العمل مع كتاب آخرين.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنه رفض مسلسل العائلة لاختلافه مع الكاتب وحيد حامد، حول وقائع تاريخية تتعلق بجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.

وتابع أنه يعتبر نفسه ضحية لـ 4 ممثلين في تاريخه، لأنه أعطاهم أدوارا ولم ينجحوا في تأديتها، مشيرا إلى أن بعض الفنانين يفتخر بالعمل معهم منهم هالة صدقي.

وواصل أنه لم يحب مسلسل العندليب الذي أخرجه، بسب الأداء التمثيلي الضعيف لبطل المسلسل، فكانت هذه أول مرة له يؤدي دورا تمثيليا.