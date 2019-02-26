فتحي عبد الوهاب يتعاقد على المشاركة في مسلسل "وبينا ميعاد"

تعاقد الفنان فتحي عبد الوهاب علي المشاركة في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يقوم بإنتاجه طارق الجنايني، ويخرجه أحمد خالد موسى، ومن تأليف محمد أمين راضي، ويشارك في بطولتة أكثر من 13 فنانا، أبرزهم غادة عادل ورانيا يوسف وإيمان العاصي وسلوى خطاب وأحمد داوود ومحمد جمعة.



وعلمت "الدستور" أن فتحي عبدالوهاب، تعاقد منذ عدة أيام وبدء تصوير مشاهده بالعمل حيث يقدم أحد الشخصيات الرئيسية والمهمة رغم قلة مشاهدها وهي شخصية "فتحي إبليس" التي تدور أحداث العمل بالكامل حولها.



ويشارك مسلسل "وبينا ميعاد" في سباق رمضان المقبل وكان يحمل في البداية اسم "ملايكة إبليس" ولكن تم تغييره بعد اعتراض الأزهر.



