فيديو.. جمال عبد الحميد: غيرت شكل الأغنية الدينية في مصر

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إنه غير شكل الأغنية الدينية في مصر من خلال "صلينا الفجر فين" التي غناها علي الحجار، ودعاء عبد الحليم حافظ، الذي أخرجه بعد وفاته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن المخرج محمد فاضل كان من أكثر المخرجين اقتناعا بعمله، متابعا: "قال لي في أحد الأعمال لا تحرق لي المسلسل بالتترات الجميلة بتاعتك".

وعن عمله في الفوازير، قال: "الفنانة نيللي هي من اختارتني لعمل الفوازير من ضمن 7 مخرجين وكانت الصعوبة أنها كانت أول فوازير بعد الحاج فهمي عبد الحميد".