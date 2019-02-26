فيديو.. جمال عبد الحميد: بدأت مسيرتي في الإخراج من عمل الإعلانات

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إن النقاد والجماهير اختاروه كأحسن مخرج منوعات من خلال استفتاء بجريدة الجمهورية بعد فقرته الثابتة ببرنامج "هذا المساء".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات التجارية، وإعلانات المسرحيات.

وأكد عبد الحميد، أنه استمر في صناعة التترات حتى تم ترشيحه لعمل إدارة خاصة بصناعة تترات الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك عمل في المسرح، وبدأت في تصوير المسرحيات.



