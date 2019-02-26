شاهد| أسرة محمد الجندي ضحية المحلة: اتهموه بسرقة لم يفعلها وعذبوه من أجلها

جريمة إنسانية تدمع لها العيون وتنفطر لها القلوب وقعت بقرية بطينة، إحدى القرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث اتهمه قتلته بالسرقة، وعذبوه ونكلو به.



محمد سعد الجندي ابن الـ20 سنة، كان يعمل بصيانة الدراجات الهوائية بورشته الخاصة بقريته، قبل أن يتعرض لأبشع طرق التعذيب التي أودت بحياته.



يروي سعد سمير، والد القتيل، تفاصيل الحادث قائلا إن ابنه محمد كان قد بدأ منذ فترة في تعلم تصليح الدراجات الهوائية، وعندنا برع في هذا المجال، استقل بعمله وأخذ يعمل في ورشته الخاصة بقرية بطينة، لكنه ظل على علاقة بالشخص الذي علمه هذه الصنعه وبزملائه، وكانت علاقتهم جيدة فقد دعاهم عدة مرات لتناول الطعام في منزله.



وتابع والد "محمد"، أن ابنه قد ورده اتصالا هاتفيا من معلمه يخبره فيه بأن هناك عملا سيتشاركون في إنجازه، فذهب محمد إليه وهو يجهل المصير الذي ينتظره هناك. كان ذلك في تمام الساعة الـ9 صباحا، حيث فوجئ هناك بأنهم اتهموه بسرقة بعض الأشياء من ورشتهم، ثم اختفى لمدة يومين لا يعلمون عنه أي شئ.



وذكر السيد الجندي، عم المجني عليه محمد الجندي، إنه ورده اتصال في تمام الساعة الـ11 ليلا من أحد أقربائه بالخارج ليخبره أنه شاهد صورة محمد الجندي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه موجود في المشرحة بأحد المستشفيات بمدينة المحلة الكبري، وعندما ذهبوا للتأكد فوجئوا بابنهم في حالة تمزق قلب كل من يراه.



وتفيد التحقيقات بأن القتلة والذين من بينهم أحد أصدقاء محمد، عندما تفاجأوا بأنه قد مات بين أيديهم، ألقوه أمام مستشفى المحلة العام، وقد رصدته إحدي كاميرات المراقبة بالمستشفى، وفرغت الشرطة الكاميرات وتعرفوا على أحد الجناة وبحثوا عنه وألقي القبض عليه، وهو بدوره أدلي بأسماء باقي المجرمين، وعند التحقيق في أساس هذه القضية، اكتشفت الشرطة أن السارق الحقيقي هو أحد الجناة، إلا أنه ألقى التهمة على المجني عليه ظلما وبهتانا.



وقد جاء تقرير الطب الشرعي صادما، حيث كشف أن الضحية تعرض لوصلة تعذيب طويلة استمرت ما يقرب من 11 ساعة، وتنوعت أساليب التعذيب بين الضرب والخنق بالأسلاك وإغراقه وإطفاء السجائر في جسده وإشعال النيران في قدميه، وأيضا سحله عن طريق ربطه بأحد التكاتك وجره.



وقد تمكن ضباط الشرطة من القبض على بعض المجرمين الذين تسببوا في هذه الفاجعة التي تسببت في حالة غضب شديد بين أهالي القرية إلى الدرجة التي جعلت أهل القرية جميعا رجالا ونساءً وأطفالا يخرجون في مظاهرة للتنديد بهذه الكارثة ويطالبون المحكمة بتنفيذ أقصى العقوبات على الجناة.



وأخد بعض أفراد الأسرة يروون أن ابنهم كان يبحث مع قتلته عن هذه المسروقات، وقبل يوم مقتله أخبر أسرته بأنه يريد أن يساند معلمه في هذه المحنة حتى يرد له الجميل ويساعده ببعض الأموال حتى يعوض جزء من تكاليف الأشياء التي تم سرقتها من الورشة.