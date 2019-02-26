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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:08 م

سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون إصابات (صور)

سقوط أجزاء من عقار
هبه عويضه - أحمد عاشور
dostor.org/2533299

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان 2 سوق الكانتو بمنطقة المنشية، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك لموقع العقار ومعاينته.

وكلفت رئيس الحي، المهندس المختص وإدارة المشروعات بالتوجه لموقع العقار ومعاينته وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحي.

وأسفرت المعاينة عن انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دورين، وصادر له قرار هدم من الحي منذ عام 2018م ولم يُنفذ، ولاتوجد أي إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

وجاءت عملية الإزالة بتواجد إدارة إشغال الطريق بالحي للمساهمة في توسعة الشارع وفرض الإنضباط وتأمين المرور والمارة.

سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون إصابات (صور)
سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون إصابات (صور)
سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون إصابات (صور)
سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية دون إصابات (صور)
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