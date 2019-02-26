"صباح الحرية والعدالة".. الباز يفجر مفاجأة عن العاملين في إذاعة القرآن الكريم

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مفاجأة عن بعض العاملين في إذاعة القرآن الكريم، الموقعين على خطاب التمديد للدكتور حسن سليمان رئيس الإذاعة الحالي، بعد انتهاء مدته.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن اللافت للنظر أن أغلب الموقعين على بيان مد فترة رئاسة رئيس إذاعة القرآن الكريم الحالي، لهم بعض الانتماءات المريبة، موضحا أن أحد الموقعين يدعى أبو بكر أحمد عبد المعطي، وكان في عهد الإخوان يفتتح برنامجه بعبارة صباح "الحرية والعدالة" ، فهو ينتمي للإخوان بشكل واضح.

وأشار الباز، إلى أن هناك مذيع آخر يدعى أحمد حفني تورط في الترويج الانتخابي للدكتور صبري عبادة في ظل فترة ترشحه لانتخابات البرلمان، رغم منع الأوقاف له من الخطابة أو الدعاية.

واستكمل أن الدكتور حسن سليمان حاول التطوير في إذاعة القران الكريم، فأصدر برنامج ومضة تفسيرية، ولكنه يستضيف فيه أزهري، يستدعى عصام الروبي، والذي استند في رسالته الجامعية لكتب سيد قطب وابن تيمية.