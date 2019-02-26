"مصر بلا بطالة 2030".. مبادرة لتعليم الحرف اليدوية مجانا بالإسكندرية

أطلقت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم، مبادرة "مصر بلا بطالة 2030"، لتعليم الحرف اليدوية والتراثية مجانا، بحضور محمد فوزي رئيس شعبة الصناعات اليدوية والتراثية.



وأكدت بهية أن المبادرة تهدف إلى تعليم ونشر الحرف اليدوية من خلال التدريبات المجانية لكل الفئات، مع الاهتمام بتعليم ذوي القدرات الخاصة، والمرأة المعيلة، وتدريبهم على الحرف المناسبة التي تساعدهم علي المعيشة، بالإضافة إلى عمل معارض مستمرة لتسويق المنتجات.



كما تهدف لتدريب الشباب علي احتياجات سوق العمل، استكمالًا لدور المدارس الفنية، التدريب علي التسويق الإلكتروني، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير الخامات بأسعار مناسبة، والتركيز على الصناعات التي تشتهر بها محافظة الإسكندرية، وأحياء الصناعات التراثية.



حضر إطلاق المبادرة عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ومسئولي الأحزاب، وتم النقاش حول المبادرة، وطرح العديد من الأفكار التي تثريها، ومنها تقديم القروض للراغبين في عمل مشروعات صغيرة من خلال إدارة مشروعك بحي وسط، وفتح أسواق لتصدير المنتجات المتميزة.



وأعلنت بهية عبد الفتاح خلال كلمتها عن عمل أول معارض لتسويق الصناعات اليدوية والتراثية يوم 15 مارس بقاعة جرين هاوس الشلالات البحرية، واستغلال اقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل لعرض وبيع المنتجات اليدوية والتراثية للجماهير الأفريقية، من خلال منافد بحديقة الإسعاف المواجهة للاستاد، وبكل أنحاء الثغر، والعمل مستمر.