سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش في حلوان

تمكنت قوات قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم هانى أبو علم، من ضبط شاب بحوزته ربع كيلو "حشيش" قبل ترويجه بالمنطقة.



كانت البداية أثناء مرور "محمد.إ.م"، 19 سنة، عاطل، من أمام كمين أمنى بدائرة قسم حلوان، وظهرت عليه علامات الريبة، فاشتبه به النقيب أحمد شعلان، وبتفتيشه عثر على قطع من الحشيش وزنت ربع كيلو، بالإضافة إلى حيازته سلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى.



وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة، من أجل الإتجار، حيث إنه يريد شراء هاتف جديد ولا يوجد معه المبلغ الكاف فعرض عليه أحد أصدقائه أن يقوم بترويج المضبوطات مقابل نسبة من الربح.



تحرر محضر برقم 1536 جنح حلوان، وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سليم، التحقيق.