الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:02 م
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر
أمير محمد خالد تصوير - هادي كرم
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عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا في إطار الاجتماعات التنظيمية لأمانة الحزب، برئاسة الدكتور محمد زميل الأخطابي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور أمناء اللجان والدوائر بالمحافظة ...
جريمة إنسانية تدمع لها العيون وتنفطر لها القلوب وقعت بقرية بطينة، إحدى القرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث اتهمه قتلته بالسرقة، وعذبوه ونكلو به. ...