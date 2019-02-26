محمود علاء يتصدر قائمة أفضل المدافعين الهدافين في العالم

تصدر محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة أفضل اللاعبين المدافعين الهدافين، على مستوى العالم وفقا لموقع ترانسفير ماركت الألماني.



وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن الموقع الألماني إن مدافع القلعة البيضاء يتصدر قائمة المدافعين الهدافين في بطولة الدوري العام برصيد 12 هدفا، إلى جانب أنه صاحب أول هاتريك في البطولة المحلية خلال الموسم الحالي، بالأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين في الدور الأول لبطولة الدوري العام.



تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ضم محمود علاء لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه في مارس المقبل لخوض مباراتي النيجر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، التى ستقام في مصر يونيو المقبل، ومباراة نيجيريا الودية.