طلب التحريات في انهيار أجزاء عقار بسوق "الكانتو" بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار بسوق الكانتو بمنطقة المنشية، وطلب ملف العقار وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد التقرير اللازم.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 2 بسوق الكانتو بمنطقة المنشية دون حدوث إصابات، وعلى الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، لموقع العقار.



وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دورين، وصادر له قرار هدم من الحي منذ عام 2018م ولم يُنفذ، ولاتوجد أي إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.



وكلفت رئيسة الحي، المختص وإدارة المشروعات بالتوجه لموقع العقار وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.