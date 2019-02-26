بعد إعلان زواج "أنغام" منه.. معلومات عن الموزع أحمد إبراهيم

نشر الموزع الموسيقى أمير محروس، أول صورة للفنانة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، بعد إعلان زواجهما منذ أيام قليلة، وجاءت الصورة التى نشرها محروس عبر حسابه الشخصى للعروسين من داخل الاستوديو الخاص به أثناء الاستعدادات لطرح الألبوم الجديد لأنغام "حالة خاصة"، ويظهر على محروس علامات المرض واستناده على مرفق.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أحمد إبراهيم.

- موزع موسيقي دخل عالم الفن منذ حوالي 17 عاما مضى.

- وزع لكبار الفنانين بينهم "شيرين عبد الوهاب"، والتي وزع لها أغنيات "على بالي"، "مشاعر"، ووزع أغاني لفنان الجيل تامر حسني.

- تعاون مع الفنانة إليسا في أغنيات "عكس اللي شايفينها"، وتعاون مع نانسي عجرم.

- رشح لجائزة BAMA كأفضل موزع موسيقي عام 2018.