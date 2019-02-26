محاضرات بـ"الحرية للإبداع" بالإسكندرية احتفالا بيوم المرأة العالمى

يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية؛ بالتعاون مع أندية الليونز بمصر احتفالًا بيوم المرأة العالمى، محاضرة بعنوان "المرأة ودورها فى الحفاظ على البيئة من منظور 2030"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، تلقيها الدكتورة إيمان السعيد مسئول الإعلام والتوعية البيئية بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، ورئيس لجنة حماية البيئة على مستوى نوادى الليونز، ويقدم المحاضرة الإعلامى مجدى فكرى كبير مقدمى برامج إذاعة الإسكندرية.



وتقام على هامش الندوة محاضرة عن الصحة النفسية للمرأة بالمركز، تلقيها الدكتورة شادية الإدوار أستاذ الصحة العامة ورئيس لجنة مكافحة السرطان بنوادى الليونز، ومحاضرة عن المرأة ودورها فى التنشئة الاجتماعية تلقيها نادية الحمراوى نائب رئيس نادى ليونز ميريت ونائب رئيس لجنة حماية البيئة بالليونز.