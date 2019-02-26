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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 09:43 م

ثقافة الأقصر تناقش "دور المرأة فى ثورة 19"

ثقافة الأقصر تناقش
حسام الضمرانى
dostor.org/2533280

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

وعقدت بقصر ثقافة الطفل ندوة ثقافية بعنوان "دور المرأة فى ثورة 19" حاضرتها شيماء شوقى، تحدثت عن خروج المرأة ومشاركتها مع الرجل في الوقوف ضد الاحتلال الإنجليزي والمطالبة بالمساواة والحق في العمل، أعقبها قصائد شعرية للشاعر يحي بحر وألقى قصيدة "حب الوطن" وقصيدة "على جمال الأخلاق" وقصيدة "توسمت خيرا"، وكذلك أقيم دوري ثقافي ومسرح عرائس وورشة فنون تشكيلية.

وفى سياق متصل؛ عقد بقصر ثقافة الطود محاضرة عن "إعداد المجتمع نفسيا وتهيئته لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرها سيد مرتضي أخصائي إجتماعي بمدرسة التحرير الثانوية بالطود، تحدث فيها عن عدة محاور أهمها تعريف من هم ذوى الاحتياجات الخاصة وأهم المسميات التي يطلقها المجتمع علي هذه الفئة من المجتمع وكيف يتم دمجهم في المجتمع والحقوق والواجبات لذوى الاحتياجات الخاصة.

بينما أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "ثورة ١٩ والتاصيل الدستورى" بكلية الألسن حاضرها الدكتور أحمد حنضلانه وعبد العاطي علي، وكذلك استضافت مكتبة الطفل بالقصر حضانة فتحي يا وردة وتم عرض مسرح عرائس وورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال وألعاب ترفيهية، وكذلك عرض القصر بالمدرسة الإعدادية الجديدة بنات فيلمى "جحا وحلم القمر".

وتم عمل ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها قسم الفنون التشكيلية بالقصر؛ بينما عرضت أفلام رسوم متحركة بقصر ثقافة الطارف ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، ونال العرض إعجاب الأطفال، وكذلك نظم قصر ثقافة الطارف بمكتبة الطفل بالقصر دوري ثقافي بين الطلاب.

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