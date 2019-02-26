إيهاب نافع: بيان الأزهر يكشف عورة الإخوان ويفضح أكاذيبها

أكد إيهاب نافع، الباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، أن بيان مرصد الأزهر للرد على بيان جماعة الإخوان الإرهابية يعد بيانا تاريخيا يسقط عن الجماعة ورقة التوت التي تتستر بها من حيث تلبس أفعالها المجرمة قانونا لباسا شرعيا، وتصف مجرميها ممن ارتكبوا جرائما في حق الوطن والمجتمع والدين بالشهداء دونما سند من فقهي معتبر، ورغم ترويعهم الآمنين وقتل الأنفس بغير الحق.



وأضاف لـ"الدستور": للحق الأزهر الشريف أصدر مئات البيانات التي تدين وترفض وتشجب أعمال العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان، لكن الفيصل في هذا البيان أنه يسقط عن الإخوان زيفهم وخداعهم، ويفتح الباب من جديد لطرح قضية المواجهة الفكرية، وضرورة أن تتعاون المؤسسات الدينية فيما بينها في مشروعات جادة في هذا الجانب لا تقل في حجمها عن تلك الجهود والمشاريع العسكرية والأمنية الهائلة التي بذلتها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية.



وأوضح إيهاب نافع، أن المعركة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية هي معركة سياسية في ظاهرها لكن جذورها وأسبابها فكرية، وأنه إذا كانت الدولة قامت بما عليها من حرب عسكرية وأمنية ناجحة، فإن تلك الجهود يجب أن تستنفر مشرعات فكرية وعلمية للمواجهة الفكرية للإرهاب والتطرف والعنف بإسم الدين دون سند من شرعي واحد يمكن تصديقه إلا من قبل المخدوعين بهم والمصدقين لأكاذيبهم.