سامى الشريف: رمضان والأعياد مواسم للتسول

قال الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التسول ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والفقيرة، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك محترفين وعصابات للتسول.



وأضاف الشريف خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، تحت عنوان "ذل السؤال"، طريقة استقبال مصر للاجئين كانت مختلفة عن أي دولة أخرى، ورفضت السلطات المصرية عمل مخيمات لهم، وتمت معاملتهم معاملة المصريين.



وأوضح أن هناك مواسم للتسول وهي في شهر رمضان والأعياد، مشيرًا إلى أن رمضان هو شهر التسول عبر إعلانات التلفزيون، مستنكرا إنفاق المؤسسات الخيرية للكثير من الأموال على إعلانات جمع الأموال.



وأشار إلى أن هذا النوع من الإعلانات يشوه صورة مصر في الخارج، وانتقد تسول عمال القمامة أثناء ارتدائهم الزي الرسمي للعمل.



وقال الشريف إنه "تحدث مع بعض عمال القمامة قبل ذلك عن الزي الرسمي لهم وقال له إن الحكومة تمنح كل عامل 2 من الزي، يرتدي واحد، ويؤجر الآخر بـ15 جنيها يوميا لأشخاص آخرين".