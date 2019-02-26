تعيين نيكي هالي في مجلس إدارة "بوينج"

أعلنت شركة الصناعات الجوية الأمريكية "بوينج" اليوم الثلاثاء تعيين مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سابقا "نيكي هالي" في مجلس إدارتها.

وأشاد دينيس مويلنبورج رئيس مجلس إدارة "بوينج"، في بيان قبل الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة يوم 29 أبريل المقبل بالدبلوماسية الأمريكية وحاكمة ولاية ساوث كارولينا سابقا باعتبارها تمتلك "وجهات نظر واسعة وخبرات دبلوماسية وحكومية واقتصادية".

وجاء الإعلان عن تعيين "هالي" في مجلس إدارة الشركة بعد أيام من إطلاق "هالي" جمعية باسم "من أجل أمريكا".

وتستهدف الجمعية "مساعدة كل أمريكي في تحقيق الحلم الأمريكي من خلال حماية أمنهم ومصالحهم وقيمهم".

كانت هالي 47 عاما، تولت منصب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة لمدة عامين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وثارت شائعات حول اعتزامها خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بعد إعلان استقالتها من الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.

ولكن "هالي" نفت هذه الشائعات في ذلك الوقت وقالت إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة لكنها ستشارك في حملة ترامب من أجل الفوز بولاية ثانية.