بدء حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بحضور عدد من الفنانين وأعضاء لجنة التحكيم ليلى علوي، ويسرا اللوزي، ونور.



بدأ الحفل فور حضور محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بينما تغيبت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومن ضمن الضيوف الحاضرين المخرج عمرو عبد العزيز، وباسم السمرة، وجيهان خليل، والمخرج محمد عبد العزيز ومدلين طبر، ورامي غيط.



وقال رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، خلال كلمته في بداية الحفل: "يبقى جمهور أسوان هو البطل الأوحد لهذه الدورة لما شهدته من إقبالا كثيرا من على الفعاليات سواء كانت عروض سينمائية أو ورش أو ندوات"، موجها الشكر لمحافظ أسوان وجميع القائمين على المهرجان.