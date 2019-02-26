شاروبيم: تواصلت مع المسؤولين لوقف حملات الضرائب بالدقهلية

علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على حملات الضرائب التي تجوب المحافظات لضبط المتهربين من تسجيل محلاتهم، قائلا: "إنه تواصل مع المسؤولين لوقف هذه الحملات، لحين يتم التنسيق والتمهيد للمواطنين على الأرض".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن حق الدولة في الضرائب يجب سداده، ولن يختلف على ذلك أحد، ولكن يجب التنسيق قبلها، لتفادي ما يحدث حاليا من قيام المواطنين بإغلاق المحلات بشكل عشوائي للتهرب من الحملات.

واستكمل أنه على الرغم من صدور قرار من الضرائب بالأمس بوقف الحملات لمدة 5 أسابيع لحين تعديل أصحاب المحلات أوضاعهم، فإن الحملات ما زالت مستمرة اليوم في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية.