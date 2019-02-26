صفحة رئيس وزراء كمبوديا على فيسبوك تتعرض للقرصنة

قال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الصفحة الرسمية لرئيس وزراء كمبوديا "هون سين" على الموقع تعرضت للقرصنة الإلكترونية أمس.

وأضاف فيسبوك أن الشركة عملت مع فريق رئيس الوزراء لمساعدته على استعادة الدخول الآمن للصفحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن منشورا غير مصرح به على صفحة "هون سين"، والتي يتابعها ما يقرب من 11 مليون شخص، ادعى أنه إذا حاول فيسبوك منع حساب رئيس الوزراء، فإنه سوف يغلق الشبكة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء "يحقق موقع فيسبوك حاليا لتعقب القرصان الذي حاول نشر معلومات كاذبة في مجتمعنا".

ويستخدم هون سين فيسبوك بشكل معتاد في نشر البيانات والصور مع العائلة والمسئولين والبث المباشر لكلماته. كما أنه يستخدم تلك المنصة أيضا لانتقاد معارضيه.

ويعتقد أن حسابه قد تعرض للقرصنة العام الماضي.