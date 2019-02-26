رودجرز يقترب من الرحيل عن سيلتك والانتقال لتدريب ليستر

يستعد برندان رودجرز المدير الفني لنادي سيلتك الاسكتلندي للرحيل عن منصبه لتولي منصب المدير الفني لفريق ليستر سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء.

وبات رودجرز المدرب السابق لليفربول على أعتاب تدريب ليستر سيتي خلفا لكلاود بويل، في أعقاب المحادثات التي أجراها مع مسئولي النادي مساء أمس الاثنين.

وقال بيتر لاويل الرئيس التنفيذي لسيلتك "مازلنا في انتظار الاستماع لعرض ليستر".

ويستعد نيل لينون لتولي منصب المدير الفني لسيلتك حتى نهاية الموسم مباشرة عقب رحيل رودجرز.

وقد يجد لينون نفسه داخل الملعب خلال مباراة سيلتك مع هيرتس غدا الأربعاء في الدوري الاسكتلندي الممتاز، إذا تأكد رحيل رودجرز اليوم الثلاثاء.

ويتصدر سيلتك جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه جلاسجو رينجرز، في ظل مساعي الفريق للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

وفاز رودجرز بكل البطولات المحلية التي خاضها مع سيلتك، إذ فاز بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين ولقب كأس الدوري الاسكتلندي ثلاث مرات ولقبين في كأس اسكتلندا، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق في صيف.2016