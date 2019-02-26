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عالم
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 09:31 م

الرئيس الأوكراني يثمن تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الأسود

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
أ ش أ
dostor.org/2533268

ثمن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في البحر الأسود استجابة لطلب بلاده.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني للمدمرة البحرية الأمريكية "دونالد كوك" في ميناء أوديسا الأوكراني، حيث التقى ممثل الولايات المتحدة الخاص للمفاوضات الأوكرانية كيرت فولكر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار بوروشينكو - خلال اجتماعه مع فولكر - إلى أن زيارات السفن الأمريكية هي بمثابة دليل حي على التعاون بين كييف وواشنطن، واصفًا المدمرة الأمريكية بـ"السفينة الأسطورية"، مضيفًا: "هي إشارة مهمة إلى الكرملين مفادها أن شبه جزيرة القرم أوكرانية، وأن حرية الملاحة في المنطقة ستُضمن على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وقال الرئيس الأوكراني إن "الشراكة الأوكرانية-الأمريكية أقوى من أي وقت مضى، ونحن نتعاون بفعالية في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع"، موضحًا "إن ذلك رد مهم على الهجوم غير المبرر والأعمال العدوانية ضد السفن الأوكرانية، التي وقعت في 25 نوفمبر الماضي.. إن عدوان الكرملين لا يؤثر فقط على المصالح الحيوية لأوكرانيا، ولكنه يؤثر أيضا على أمن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأسود".

من جانبه، أكد فولكر أن الولايات المتحدة تدعم بقوة استقلال وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، لافتًا إلى أن واشنطن أدانت الهجوم الروسي على البحارة الأوكرانيين في مضيق كيرتش، ودعت إلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المسجونين بشكل غير قانوني في روسيا.

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