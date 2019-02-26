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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 09:30 م

القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية

القاهرة ومساجدها
ايهاب مصطفى
dostor.org/2533266

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد بيت ثقافة علي مبارك محاضرة بعنوان "مشروعات التنمية في محافظتي"، تناولت أهم المشروعات التنموية في الدقهلية وخطط التنمية المستقبلية بها، بجانب عرض فني لفرقة على مبارك للآلات الشعبية وذلك بمدرسة الرياض الإعدادية المشتركة.

وضمن احتفالات الهيئة بمئوية ثورة 1919، نظم بيت ثقافة بني عبيد محاضرة بعنوان "رموز في ركاب الثورة" أوضح خلالها الكاتب الصحفي هيثم متولي أن هذه الثورة قامت بسبب المعاملة القاسية للشعب المصري وفرض البريطانيين للأحكام العرفية أثناء الحرب العالمية الأولى، وانطلقت شرارة الثورة مع نفي سعد زغلول وأعضاء الوفد المصري ورفض مطالب الاستقلال وجلاء الاحتلال، شارك فيها كل أطياف الشعب المصري وتجلى فيها وحدة الهلال مع الصليب.

وفي سياق التعاون مع إدارة الوعي الأثري بالمنصورة أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "القاهرة ومساجدها التاريخية" أشارت خلالها الدكتورة مي جمال إلى سبب تسمية القاهرة بمدينة الألف مئذنة، وذلك لكثرة المساجد التي أنشئت فيها عبر العصور، ومن أهمها عمرو بن العاص، ابن طولون، الحاكم بأمر الله ويعتبر الجامع الأزهر أكثرهم أهمية فهو جامع وجامعة.

كما ناقش قصر ثقافة منية النصر كتاب "الله والإنسان المعاصر" تأليف عبد الغني عبود.

وضمن أنشطة ذوي القدرات الخاصة قدم قصر ثقافة نعمان عاشور رواية قصة بالعرائس لذوى القدرات الخاصة بعنوان "مش عاوز أتعلم".

وفي إطار متصل اختتم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة مسابقة "أحفاد الفراعنة" للمعلومات العامة بحفل لتكريم المدارس الفائزة بشهادات التقدير وحصد المركز الأول مدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية المشتركة بمنية النصر والثاني بلقاس الثانوية بنات والثالث برق العز والرابع الشهيد عودة الثانوية.

القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية
القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية
القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية
القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية
القاهرة ومساجدها التاريخية بثقافة الدقهلية
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