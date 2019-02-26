سيدة تستعرض مأساتها مع زوجها.. والباز يطالب بالقبض عليه (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو يرصد سيدة تستعرض مأساتها مع زوجها، وتؤكد تعديه عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بالعمى بعد صب الكلور في عينها.

وطالب "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، وزير الداخلية بالنظر في مشكلة السيدة، الموجودة حاليا في مسجد عمر بن العاص، وتقديم الخدمة لها، والقبض على زوجها.

وشدد "الباز"، على ضرورة تقديم العون لهذه السيدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأن تحصل هذه السيدة على مأوى لها.

