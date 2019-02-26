الباز يكشف أكاذيب محمد ناصر عن "المصدر الدوار"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كذب الإعلامي الإخواني محمد ناصر في ادعائته عن وجود مصدر دوار يستخدمه موقع صدى البلد، لاستطلاع رأيه ضمن تقارير ميدانية تجريها القناة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن محمد ناصر نسب بالخطأ تدوينة للمحامي طارق العوضي، في حين أن طارق العوضي لم يكن مصدر هذه التدوينة ولكنه شاركها على صفحته، موضحا أن هذه التدوينة تتضمن صورة لشخص ظهر في أكثر من مرة في تقارير تليفزيونية، ملمحا إلى أن هذا الشخص هو شخص مأجور يظهر في الإعلام.

وتابع الباز، أن محمد ناصر هو شخص موتور، يستعرض صورا قديمة تعود لعام 2014 لمحاولة تشويه صورة الإعلام المصري بدون وجه حق، ولكن في الحقيقة أن تصادف ظهور هذا الشخص أكثر من مرة سببه أن المعدين والمصورين قد يقومون بتصوير التقارير الميدانية في شارع واحد لقربه من أماكن عملهم.

وواصل أن محمد ناصر يتساءل "إلى أين يأخذ الإعلام المصري الدولة؟"، مضيفا: "أنت مالك هياخدها على فين، أنت ارتضيت أن تبيع نفسك وتعمل تحت أقدام من يدفع لك، ولكن لو تهمك الدولة مكنتش خنت وأجرت صوتك لمن يدفع".