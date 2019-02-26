رابط ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج 2019
نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد عبد السميع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، تحت إشراف العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة، اليوم الثلاثاء، قرار ...
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع الإشغالات لإعادة الإنضباط في الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع الميادين والشوارع والطرق ...
استقبل المسئولون عن مشروع روتارى مصر، اليوم الثلاثاء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بأحد الفنادق الكبرى في أسوان، على النغمات النوبية. ومن المقرر تدشين وزيرة الصحة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ...