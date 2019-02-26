وزير الاتصالات يبحث مع "GSMA" استضافة مصر مؤتمر "موبايل 360" عام 2020

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماتس جراند المدير العام وعضو مجلس الإدارة لمنظمة "جي اس ام ايه"GSMA الدولية والوفد المرافق له؛ حيث تناول اللقاء بحث مقترح مصر لاستضافة فعاليات مؤتمر "موبايل 360" خلال عام 2020 \ 2021؛ الذي تنظمه رابطة جي اس ام العالمية؛ حيث يعد هذا المؤتمر منصة دولية لمناقشة القضايا الخاصة بصناعة الهاتف المحمول على مستوى العالم، ويشارك فيه عدد كبير من صناع القرار وكبار المسئولين التنفيذيين في هذه الصناعة على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاتصالات ومسئولي الشركة العالمية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.



كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات التي تمتلكها مصر والتي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير، كما تم التطرق إلى اهتمام مصر بتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة في إطار سعيها إلى التحول نحو تحقيق المجتمع الرقمي، والحرص على تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات من خلال الانتقال إلى استخدام الجيل الخامس.



بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية خاصة مع وجود مزايا أخرى تنافسية تنفرد بها مصر خاصة مرور شبكة واسعة من الكابلات البحرية بأراضيها، والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستفيد منها كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع في تصدير خدماتها لكل عملائها حول العالم بلغات مختلفة لتلبية احتياجاتها في السوق المحلى والعالمي.



حضر اللقاءات مسئولي منظمة "جي اس ام ايه"GSMA الدولية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.

