3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

شاهد| أسرة محمد الجندي ضحية المحلة: اتهموه بسرقة لم يفعلها وعذبوه من أجلها

جريمة إنسانية تدمع لها العيون وتنفطر لها القلوب وقعت بقرية بطينة، إحدى القرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث اتهمه قتلته بالسرقة، وعذبوه ونكلو به. ...