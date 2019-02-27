3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا في إطار الاجتماعات التنظيمية لأمانة الحزب، برئاسة الدكتور محمد زميل الأخطابي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور أمناء اللجان والدوائر بالمحافظة ...
جريمة إنسانية تدمع لها العيون وتنفطر لها القلوب وقعت بقرية بطينة، إحدى القرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث اتهمه قتلته بالسرقة، وعذبوه ونكلو به. ...