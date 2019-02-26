وزير الاتصالات يناقش مع "لينوفو" فرص تصنيع الأجهزة اللوحية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد من شركة لينوفو العالمية برئاسة ياو لي نائب رئيس الشركة العالمية لشؤون الحاسب اللوحي والأجهزة الذكية.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاتصالات ومسئولي الشركة العالمية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.



وتم خلال اللقاء مناقشة فرص استثمار الشركة في مصر في مجال تصنيع الأجهزة اللوحية والمحمول، خاصة مع الطلب المتزايد في العديد من المجالات ومنها التعليم.



وقام الوزير باستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، والتوسع في إنشاء المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتطلب إمدادًا هائلًا من الاجهزة الإلكترونية مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم، وأجهزة وأنظمة التحكم والمراقبة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومعدات الشبكات، والأجهزة اللوحية.



حضر اللقاءات مسئولي الشركة العالمية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.