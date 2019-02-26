رئيس القضاء السوداني يعلن تشكيل محاكم طوارئ بجميع الولايات

أصدر رئيس القضاء في السودان عبد المجيد إدريس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.



وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن القرار جاء ملًا بأحكام المادة٦(ح) من قانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم (١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية عمر البشير بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.



وأشارت الوكالة إلى أن المحاكم المشكلة تختص بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.



وأعلن الرئيس السوداني الأسبوع الماضي عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، وتخليه عن رئاسة الحزب الحاكم، في ظل استمرار التظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية.