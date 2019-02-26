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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 09:05 م

مجلس الدولة يعتمد العمل بالدمغة الإلكترونية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
الحسين عبيد
dostor.org/2533237

صرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، بأن مجلس الدولة اعتمد، اليوم الثلاثاء، العمل بالدمغة الإلكترونية الجديدة في مقراته بجميع أنحاء الجمهورية.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد كلف الأمين العام المساعد للنقابة بمتابعة هذا الموضوع مع مجلس الدولة، حيث التقى الأخير المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، للتباحث حول اعتماد الدمغة الإلكترونية بالمجلس في أنحاء الجمهورية.

وأكد ضوة، أن نائب رئيس مجلس الدولة أبلغه في اتصال هاتفي اليوم، بأنه أخطر جميع محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بالتعامل مع الدمغة الإلكترونية.

يذكر أن نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أعلن خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.

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